إسبانيا – أكدت دراسة جديدة أن إضافة ما يعرف بالدهون النافعة من المكسرات وزيت الزيتون إلى الحمية الغذائية اليومية قد يساعد في خفض الوزن أو تفادي زيادته.

وأشار الدكتور رامون ايستروس من جامعة برشلونة إلى أن “نظريتنا هي أن ليس كل الدهون نفس الشيء وعلينا أن نُفرق بين الدهون ذات المصادر النباتية والدهون ذات المصادر الحيوانية”، لافتاً أن أن الأولى مثل زيت الزيتون والمكسرات تساعد على خفض وزن الجسم، عندما يتم تناولها ضمن وجبة صحية.

ويشجع خبراء التغذية على تناول هذا النوع من البديل كبديل للدهون الحيوانية الموجودة في الدجاج أو السمك أو اللحوم الحمراء التي تحتوي على كمية أكبر من الدهون المشبعة.

وتنصح الدراسة بإتباع حمية غنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والعدس إلى جانب الدهون النباتية للحصول على نتيجة جيدة في خفض الوزن أو المحافظة عليه دون زيادة.

رويترز