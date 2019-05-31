تركيا – تستقبل تركيا، في يونيو / حزيران المقبل، ممثلين لمجموعة شركات صينية كبرى، تعتزم استيراد 3 آلاف طن من الكرز التركي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، الخميس، الممثل الخاص للرئيس التركي لدى العراق، النائب عن حزب العدالة والتنمية ويسل أر أوغلو، خلال زيارة أجراها لولاية دنيزلي، جنوب غربي تركيا.

وأضاف أر أوغلو، أن الحكومة أقامت استثمارات في دنيزلي، بقيمة 23.5 مليار ليرة تركية، إضافة إلى تشييدها 24 سدًا، ومنشآت ري وإمداد بمياه الشرب، ومشاريع أخرى لدعم البنى التحتية.

وأشار أن الحكومة أجرت محادثات مع شركات صينية تعتزم استيراد نحو 3 آلاف طن من الكرز الذي تنتجه دنيزلي.

وأضاف أر أوغلو، أن الشركات الصينية سوف تزور الولاية ما بين 17 و19 يونيو بهدف إتمام عملية التصدير.

الأناضول