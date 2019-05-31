ليبيا – قام عدد من أعضاء المجلس العسكري مصراتة رفقة وزير دفاع الوفاق الموقوف عن العمل من قبل السراج على خلفية تورطه في مجزرة براك الشاطئ المهدي البرغثي بزيارة لمحاور القتال والإفطار مع مسلحي قوات الوفاق.

المهدي البرغثي قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الخميس :”أنا أجلس اليوم هنا لأنه مما لا شك فيه أن الحرب على العاصمة طرابلس حرب ظالمة وحرب ناس معتدية بدون شك”.

وبدوره، قال رئيس المجلس العسكري مصراتة إبراهيم بن رجب:”أن وجبة الإفطار يتواجد بها من جميع المدن من مصراتة وبنغازي وهذه رسالة واضحة لمن وصفه بـ”المتمرد” (القائد العام للجيش المشير حفتر) بأنه واهم في أحلامه”.

ومن جهته، أشار أحد قادة المجلس العسكري مصراتة ابراهيم بيت المال إلى أن تواجد من وصفهم بـ”المرابطين الأبطال”في المحاور بشكل كبير جداً ومن تلقاء أنفسهم سواء كانوا مدنيين أوعسكريين دليل على التعطش للإنتصار في أقرب فرصة ووقت ، قائلاً:”سيكون عيد الفطر عيدين وليس عيد واحد”.

فيما قال قائد أخر :” نصيحتي للشباب المغرر أن يرجعوا ويرموا سلاحهم لأن الموضوع الذي يجعلنا لا نتقدم أن المدنيين أمامنا و نحن لم نستخدم بعد السلاح الثقيل ومهمتنا فقط صد الهجوم “.