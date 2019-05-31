مصر – ردت الفنانة هنا الزاهد خلال برنامج “حلوة رمضان” الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع YouTube، على التساؤلات التي يوجهها إليها الجمهور باستمرار عن سبب عدم ظهور والدها معها في أي صور أو مناسبات، مؤكدةً أنه منفصل عن والدتها ولم يتابع حياتهن منذ ذلك الوقت.

وأوضحت أن والديها انفصلا منذ سنوات طويلة، وقت أن كانت في سن العاشرة، بينما “فرح” شقيقتها في سن الثامنة، ونور في الثالثة من عمرها، قائلة: “عشنا وكبرنا من غيره، وهو مشافش تفاصيل كتير في حياتنا من جوا”، مشيرة إلى أنها سامحته على تقصيره تجاهها وتجاه شقيقتيها.

ووجهت هنا رسالة مؤثرة لوالدها حاولت تمالك دموعها خلالها قائلة: “أنا مسامحاك إن إنت مكنتش معانا الأيام دي كلها.. كان نفسي تكون معايا. أنا عارفه إن أنت بتحبني أوي ومبسوط بيا وفخور بيا وانا كمان بحبك أوي”.

وأضافت أنها في مراحل نجاحها الفني كانت تتمنى أن يشاركها تلك اللحظات، قائلة: “فاتك كتير أوي في حياتنا وأنا عارفه إنه مش بإيدك .. اه كنت بشوفك بس مكنش لدرجة إني اشاركك كل تفاصيل حياتي”.

وطلبت هنا من والدها أن يسامحها على عدم سؤالها على إخوتها ملك ومصطفى، قائلة: “سامحني هسأل عليك أكتر من كده وأنا نفسي تبقى قريب مني زي ماما بالظبط.. أنا بحبك جدا عشان أنت فعلا أعظم أب في الدنيا”.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد تشارك خطيبها الفنان أحمد فهمي والفنان محمد عبد الرحمن في مسلسل “الواد سيد الشحات”، الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان 2019، ويدور في إطار كوميدي، ويتضمن ظهور العديد من ضيوف الشرف أبرزهم حميد الشاعري وأكرم حسني.

وسائل اعلام مصرية