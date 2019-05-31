فرنسا – تسبب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في ضجة كبيرة خلال حفل توزيع جوائز كرة القدم الفرنسية، عندما أعلن أنه بحاجة إلى مزيد من المسؤولية في باريس سان جيرمان، حيث حذره نجم ريال مدريد وبي إس جي السابق كلود ماكيليلي من هذا الطلب.

وقال ماكيليلي في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان: “إذا كنت تريد المسؤولية، فسيتعين عليك قبول ما يأتي بعد ذلك”.

وأضاف: “أعتقد أنه أمر جيد أن يطلب هذا.. لم يتم تحديد سن لتحمل المسؤوليات”.

وأكمل: “ما زلت أؤمن بمشروع باريس سان جيرمان، لكن يجب أن نتوقف عن الصراخ بشأن (دوري أبطال أوروبا) كل عام”.

وأكد: “لا يمكنك ممارسة هذا الضغط على الفريق، تمامًا مثل تشيلسي، حيث أراد أبراموفيتش الفوز به على الفور، لكنه انتظر 10 سنوات”.

وتابع نجم الريال الأسبق: “يتوجب على سان جيرمان أن يتعلم كيف يخافه الآخرون في جميع أنحاء أوروبا، بعد ذلك سيأتي النصر، لكن الأولوية هي أن تكون قادرًا على المنافسة”.

وبناءً على طلب مبابي الحصول على المسؤولية في باريس، يعرف ماكيليلي جيدًا ما الذي يعنيه أن يكون في غرفة خلع الملابس مع النجوم، بعد لعبه في ريال مدريد.

وأوضح ماكيليلي: “في ريال مدريد كان لدينا 20 نجمًا، لذلك حصلنا عليها للتو (دوري الأبطال)، كنا الأفضل وروح الفريق كانت رائعة”.

وأضاف: “أخبرنا المدرب أنه لا يهتم إذا كنا أصدقاء، ولكن لمدة ساعتين في اليوم كان علينا الالتزام التام تجاه بعضنا البعض”.

وأتم: “بعد هاتين الساعتين، يمكنك الخروج، وهذا من صلاحيات اللاعب، لكن ما لم يُرى يعتبر أنه لم يحدث، وهو أمر صعب على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الآن”.

المصدر : كووورة