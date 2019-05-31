الولايات المتحدة – وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على عرض نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إنشاء فريق عمل مشترك بين البلدين حول موضوع منظومات “إس-400″، حسبما أفادت قناة NTV التلفزيونية التركية.

وأوردت القناة، اليوم الجمعة، بأن ترامب تجاوب مع اقتراح أردوغان إنشاء فريق العمل المذكور لتسوية الخلاف الحاد بين أنقرة وواشنطن حول قرار تركيا شراء منظومات الصواريخ الروسية المضادة للجو.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض على هذا الخبر.

من جهتها، أفادت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن مسؤولين أتراك وأمريكين لم تذكر أسماءهم، أن الرئيسين اتفقا على إنشاء فريق العمل المذكور خلال مكالمة هاتفية بينهما، الأسبوع الجاري.

ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن أردوغان جدد، أثناء اتصاله مع نظيره الأمريكي، عرضه إنشاء فريق خاص لمناقشة موضوع “إس-400″، ووافق ترامب على ذلك.

مع ذلك، فقد أشارت “بلومبرغ” إلى اختلاف في الرؤى بين الرئيسين بخصوص وظائف الفريق، إضافة إلى الغموض الذي لا يزال سائدا حول كيفية الخطوات اللاحقة للجانبين، والموعد المحتمل لبدء عمل الفريق ومدة عمله.

فيما ذكرت مصادر أمريكية في تصريحاتها لـ “بلومبرغ” أن النتائج المحتملة لعمل الفريق ستدعم، على الأرجح، الموقف الأمريكي الحالي المعتبر أن شراء أنقرة لمنظومات الصواريخ الروسية “إس-400” سيعرض للخطر برنامج تصنيع مقاتلات “إف-35” الأمريكية المطورة التي تشارك تركيا فيه.

المصدر: تاس + إنترفاكس