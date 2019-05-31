إسبانيا – ينتظر المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، تحقيق 3 أرقام عندما يصطدم فريقه بنظيره ومواطنه توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى صلاح لدخول التاريخ الأوروبي من خلال تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، بعدما فشل في انتزاعها الموسم الماضي بعد الهزيمة من ريال مدريد الإسباني وقتها.

وفي حالة تتويج صلاح باللقب سيكون بذلك أول لاعب مصري على مدار التاريخ يتوّج بدوري أبطال أوروبا، حيث لم يتمكن أي لاعب مصري خاض تجربة احترافية من قبل أو من الجيل الحالي في انتزاع أغلى البطولات القارية.

كما أنه سيكون أول لاعب مصري يتوّج ببطولة أوروبية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي حاليًا (كأس الاتحاد الأوروبي سابقًا).

ويسعى صلاح لأن يكون أيضًا ثالث لاعب عربي ينتزع لقب دوري أبطال أوروبا بعدما سبقه الجزائري رابح مادجر بفوزه بلقب دوري الأبطال مع بورتو البرتغالي عام 1978، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي.

وفي حالة مشاركة صلاح في لقاء الغد، سيكون أول لاعب عربي على مدار التاريخ يخوض نهائيين متتاليين لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ بداية مشوار صلاح الاحترافي خارج مصر، نجح في التتويج بلقب الدوري السويسري مرتين مع بازل موسمي 2012-2013 و2013-2014، وكذلك الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بواقع مرة واحدة في كل منهما مع نادي تشيلسي عام 2015.

ولم يتمكن صلاح منذ الانتقال إلى ليفربول عام 2017 من التتويج بأي بطولة معه.