التحالف العربي: تحرير 85% من أراضي اليمن منذ 2015

التحالف العربي: تحرير 85% من أراضي اليمن منذ 2015

اليمن – أعلن التحالف العربي، امس تحرير نحو 85 بالمئة من الأراضي اليمنية منذ بدء العمليات العسكرية في 2015.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أوردته فضائية “العربية” السعودية.

وقال المالكي: “عند بدء العمليات العسكرية في اليمن كان الحوثيون على وشك السيطرة على عدن. تم تحرير نحو 85 بالمئة من الأراضي اليمنية منذ بدء عملياتنا العسكرية”.

وأوضح أن “هذه الحرب فرضت على دول الخليج ولم تكن خيارًا (..) العمليات العسكرية في اليمن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية”.

وذكّر المالكي، أن “الميليشيات الحوثية هي ذراع لإيران لتهديد وجود اليمن ودول الجوار (..) تسعى إيران عبر أذرعها في اليمن لإيجاد موطئ قدم في مضيق باب المندب”.

واعتبر أن “الحوثيين يهدّدون حرية الملاحة والطرقات البحرية في البحر الأحمر”، إذ أحبط التحالف أكثر من 35 عملية إرهابية في البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن الحوثيين يسيطرون منذ 2014، على العاصمة اليمنية صنعاء، وعلى عدة محافظات شمالي وغربي ووسط البلاد، ذات الكثافة السكانية العالية، مقارنة بالمناطق الشرقية الشاسعة.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

ويزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.

وشهدت مكة انعقاد قمتين عربية وخليجية بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات الخميس، بالتوازي مع انعقاد قمة ثالثة إسلامية، الجمعة.

ومؤخرا، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن”، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

الأناضول