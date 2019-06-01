السعودية – أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن القمم الثلاث التي استضافتها مكة، وجهت رسالة واضحة بإدانة الممارسات الإيرانية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدولها.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، مساء أمس الجمعة، أن القمم الثلاث التي دعا إليها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عقدت في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات تتطلب التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية وبلورة موقف موحد بشأنها.

وأشار إلى أنه “يجب على إيران أن تركز على تحسين الوضع المعيشي للشعب الإيراني بدلا من أن تنفق قدراتها على دعم الإرهاب والدمار والقتل”، لافتا النظر إلى أن “مسؤولية الحكومات هي مراعاة شعوبها والتركز على التنمية والأمن والاستقرار والسلم وليس الدمار والتخريب، كما تقوم به إيران” .

ودعا الجبير السلطات الإيرانية إلى “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتخلي عن دعم المليشيات الإرهابية وإطلاق الصواريخ الباليستية”، مؤكدا أن المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات شديدة على إيران “يوجه بذلك رسالة واضحة لإيران بأن استمرارها في هذا المنهج سيزيد العقوبات ويرفع الثمن”.

المصدر: واس + كونا