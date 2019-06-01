ليبيا – أكد آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري بأن وحدات القوات المسلحة قد صدت هجوم لمن وصفهم بـ”الحشد المليشياوي” (قوات الوفاق) اليوم السبت على محاور عين زارة وطريق المطار وخلة الفرجان.

اللواء المنصوري أوضح بأن القوات المسلحة تمكنت من دحر مسلحي الوفاق ، مضيفاً بأنهم استرجعوا دبابة وحرقوا 6 سيارات مسلحة لمسلحي الرئاسي في محاور الخله والمطار ووادي الربيع .

يشار إلى أن قوات الوفاق قد شنت اليوم السبت هجوم هو الاعنف منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة على محاور القوات المسلحة جنوب طرابلس دون تحقيق أي اختراق لمواقع القوات المسلحة.