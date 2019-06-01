ليبيا – قال المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد المحجوب إن الإخوان المسلمون يعتبرون ليبيا بيت مال لهم لتحقيق مصالحهم.

العميد المحجوب لفت في تصريح بقناة “218” تابعته صحيفة المرصد إلى أن الوحدات القتالية في الجيش مشكلة من كافة القبائل المناطق والليبية.

ونوّه إلى أن الدعم الإخواني للقتال ضد الجيش مستمر منذ بداية الحرب في بنغازي، مبيناً أن أغلب الجماعات المسلحة في طرابلس تقاتل من غير عقيدة.

وإختتم المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش حديثه مشيراً إلى أن الإخوان دعموا استمرار القتال في بنغازي ودرنة قبل انتصار القوات المسلحة وتحرير المدينتين .