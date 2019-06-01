ليبيا – حضر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا ووكلاء الوزارة ومدير أمن طرابلس وعدد من مديري الإدارات بالوزارة مائدة إفطار وسط العاصمة طرابلس ضمن جولة تفقدية لهم للوقوف على سير العمل بالتمركزات الأمنية التابعة لهم.

باشاآغا قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين تابعته صحيفة المرصد أمس الخميس :”نحن في وسط العاصمة طرابلس موجودين معنا اليوم في وجبة الإفطار مدراء المديريات وكل أفراد وضباط الأمن ونشكرهم لقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه في ظروف هذه المحنة”.

وإتهم عضمو البرلمان المقاطع عن مدينة مصراتة القائد العام للجيش المشير حفتر والذي وصفه بـ”مجرم الحرب” بالوقوف وراء الأزمة التي تعيشها طرابلس حالياً ، مضيفاً :” لن نسمح لأحد أن يمتهن مدينة طرابلس، أو يهين مدينة طرابلس، أو يدخل مدينة طرابلس”.