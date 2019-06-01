الولايات المتحدة – أعرب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، عن ترحيب واشنطن بتوجه بريطانيا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وفي لقاء حصري أجرته معه صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية في إطار زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المملكة المتحدة، الأسبوع المقبل، قال بولتون إن “بريكست” منح بريطانيا فرصة لأن تصبح دولة قوية لها تأثير إيجابي على سائر العالم وستلعب دورا حيويا في حلف شمال الأطلسي.

وعبر بولتون عن أمله أن “تساعد” بريطانيا الولايات المتحدة في الناتو، بصفتها “دولة قوية ومستقلة أخرى” ستعطي أداء الحلف مزيدا من الفعالية.

وذكر المسؤول الأمني الأمريكي أن نتائج الاستفتاء البريطاني حول “بريكست” في العام 2015 جاءت “انتصارا للديمقراطية”، مضيفا أن الولايات المتحدة نجحت كدولة عندما تبنت إعلان استقلالها عن بريطانيا.

المصدر: Daily Telegraph + Reuters