بروكسل – أفاد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، امس أن تركيا حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة.

وصدر “تقرير تركيا 2019″، في إطار حزمة التوسع للمفوضية الأوروبية الحالية، المقرر انتهاء فترة مهامها في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وشدد التقرير على أن تركيا حققت تقدما كبيرا في مجالات أمن إمدادات الطاقة، وكفاءتها، والطاقة المتجددة.

وجدّدت المفوضية عبارة تركيا “مستعدة جزئيا” بشأن الطاقة، التي وردت في تقريرها السابق أيضا لعام 2018.

وأشارت إلى استكمال المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول “تاناب” في يونيو/ حزيران 2018، والجزء البحري من مشروع السيل التركي للغاز، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وبيّنت أن المرحلة الثانية من مشروع “تاناب” لنقل الغاز الأذري، ستستكمل وفق المخطط في يونيو 2019، وستصل أوروبا من خلال خط أنابيب البحر الأدرياتيكي (TAP).

كما أشارت المفوضية إلى أن تركيا طوّرت شبكة الطاقة الكهربائية لديها، بما يتوافق مع رموز شبكة الاتحاد الأوروبي.

وتطرق التقرير إلى أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تقوم بها تركيا في سواحل بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد التزام تركيا بقوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بموضوع الهيدروكربونات.

وزعم أن هناك حاجة إلى مزيد من الالتزام بتوجيهات الاتحاد الأوروبي فيما يخص أمن أنشطة النفط والغاز فوق البحار، ونقل الهيدروكربونات.

ولفت التقرير إلى أن تركيا بدأت بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات شرق المتوسط أواخر العام الماضي، وقامت بعمليات في المنطقة الاقتصادية الخالصة المزعومة لإدارة جنوب قبرص الرومية، وهددت بإجراء عمليات تنقيب خاصة بها في المنطقة، على حد زعمه.

الأناضول