ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة تدفق المياه إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها إعتباراً من مساء أمس الخميس.

جهاز النهر الصناعي قال عبر مكتبه الإعلامي إن تدفق المياه سيعود بشكل تدريجي إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاوره لها بكمية 180 ألف متر مكعب حتى تصل إلى الكمية المخصصة للمدينة 280 ألف متر مكعب بالإضافة إلى تشغيل ثلاث مضخات بمحطة الضخ المغذيه للمدينة.

ووجه الجهاز الشكر لكل الفرق الفنية والتشغيلية والنقل وفرق محطة الضخ وصيانة الخط بموقع سلوق الطلحية على جهودهم المستمرة من أجل تأمين تدفق المياه إلى مدينة بنغازي وما حولها. يُشار إلى أن غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة السرير سرت- تازربو بنغازي أعلنت صباح أمس الخميس غلق صمامات الدخول لتغذية مدينة بنغازي لغرض السيطرة على التسرب من محطة رقم “37.670” بخط إجدابيا – بنغازي وذلك لإستكمال أعمال الإصلاح التي حدثت للغرفة نتيجة الإعتداء من قبل بعض المواطنين الذي أدى إلى تسرب مياه بكميات كبير.