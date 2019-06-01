مصر – مرة جديدة، عبرت الفنانة التونسية درة زروق عن انزعاجها من التدخل بأمورها الشخصية وسؤالها باستمرار عن سبب عدم زواجها الى الآن وبدت في غاية الانزعاج خلال حديثها عن الأمر.

وأكدت في مقابلة تلفزيونية خلال تطبيقها للمكياج مع خبير الجمال فادي قطايا أنه لا يحق لأحد ان يتدخل بحياة الاخرين، مشددة على أن من لم تتزوج، ربما يكون هذا اختيارها الشخصي أو قدرها.

واشارت إلى أن نجاح المرأة لا يتلخص في الزواج فقط، وأن من تختار الزواج والإنجاب فهذه حياتها الخاصة وعلينا ألا نتدخل في اختيارات المرأة.

وبنهاية المقابلة، أطلقت درة مقولة لها من أحد مسلسلاتها قالت فيها “خديها مني حكمة يا غالية مينفعكيش غير قرشك وصحتك، ولا رجالة بتنفع ولا أهل بتشفع”.

وسائل اعلام مصرية