محتجون يضرمون النار في السفارة الأمريكية في هندوراس

محتجون يضرمون النار في السفارة الأمريكية في هندوراس

هندوراس – أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأمريكية بمدينة تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس أمس الجمعة خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الواسعة ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

وأضرم المحتجون النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة وسط تيجوسيجالبا بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها، حسبما قاله رجال الإطفاء.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء أنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول.

ووقع الهجوم في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد مراسيم أصدرها رئيس البلاد هيرنانديز يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.

واندفع المتظاهرون صوب السفارة بعد أن قامت الشرطة بتفريقهم من منطقة تجارية قريبة، على الرغم من أنه لم يتضح بشكل فوري سبب مهاجمتهم مبنى السفارة.

وهتف المحتجون “الحثالة الأمريكية” خارج السفارة التي لم تكن عليها حراسة في ذلك الوقت.

ويواجه هيرنانديز معارضة قوية في هندوراس منذ فوزه بفترة ثانية في انتخابات أثارت خلافات شديدة في نهاية 2017 انتقدها بقوة مراقبون دوليون ويقول معارضون إنه سرقها.

المصدر: رويترز