مصر تحصل على ملايين الدولارات من أحد أكبر مناجم الذهب!

مصر تحصل على ملايين الدولارات من أحد أكبر مناجم الذهب!

مصر – أفاد موقع “مصراوي”، بأن الهيئة العامة للثروة المعدنية في البلاد حصلت على أرباح بنحو 28.350 مليون دولار من شركة “سنتامين” مصر للتنقيب عن الذهب.

وأكد الموقع أن إجمالي الأرباح التي حصلت عليها الهيئة منذ بداية الإنتاج وحتى نهاية أبريل الماضي، بلغ نحو 264 مليون دولار، وأن المبلغ المذكور أعلاه جمع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط.

وكان إنتاج شركة “سنتامين” من الذهب بمنجم “السكري” في مصر قد انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 7%، ليصل إلى 116.183 ألف أوقية من الذهب، مقابل 124.296 ألف أوقية من الذهب خلال العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة.

وذكرت الشركة أن تكلفة إنتاج الذهب من منجم “السكري” قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 9%، لتصل إلى 631 دولارا للأوقية، مقابل 581 دولارا للأوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل الشركة لإنتاج يتراوح بين 490 ألفا و520 ألف أوقية من الذهب خلال العام الحالي، بتكلفة تتراوح ما بين 675 و725 دولارا للأوقية.

ويقول المصدر، إن الهيئة قد حصلت خلال يناير الماضي، على إتاوة بقيمة 9 ملايين دولار، لترتفع قيمة الإتاوات المحصلة من الشركة منذ بداية الإنتاج وحتى بداية العام الحالي إلى نحو 131 مليون دولار.

ويقدر احتياطي منجم السكري بـ 15.5 مليون أوقية من الذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب في العالم.

وكانت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية قد حصلت على 18.9 مليون دولار، عوائد من شركة “سنتامين مصر” للتنقيب، نظير عملياتها في منجم “السكري” للذهب خلال عام 2018، كما حصلت على نحو 107.88 مليون دولار أرباحا خلال العام الماضي.

وتحصل الهيئة على 55% من أرباح “سنتامين” عن عملياتها في المنجم بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة، حيث تورد الشركة قيمة الإتاوة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنويا.

وتعمل في مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما “سنتامين الأسترالية” في منجم “السكري”، و”ماتزهولدنج القبرصية” والتي تعمل في منجم “حمش”.

المصدر: مصراوي