إسبانيا – صرح الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بأنه ليس متأكدا من مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر في العام 2022، وستقام لأول مرة بالتاريخ في فصل الشتاء.

ونقلت شبكة “فوكس سبورت” الأمريكية، عن الساحر الأرجنتيني، قوله: “لا أعرف ما إذا كنت سألعب في نهائيات بطولة كأس العالم في قطر. كل شيء بيد الله”.

وأضاف ميسي، نجم برشلونة: “الآن أشعر براحة بدنية رائعة، لكن عمري الآن 32 عاما تقريبا. لا أعرف كيف سأشعر في المستقبل. يمكن أن يحدث الكثير. آمل أن أتمكن من تجنب الإصابات الخطيرة”.

المصدر: وكالات