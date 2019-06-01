المكسيك – أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، امس الجمعة، إنه بدأ مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من المنتجات المكسيكية.

وكتب إيبرارد في تغريدة على توتير أنه تحدث هاتفيا مع جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض ومع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأضاف وزير الخارجية المكسيكي أنه على وشك الصعود إلى طائرة ستقله إلى واشنطن لمواصلة المفاوضات.

وأفاد في تغريدة ثانية بأن مكسيكو ستكون حازمة وستدافع عن كرامة المكسيك.

من جهته، قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم خلال مؤتمر صحفي اعتيادي، إنه سيرد بـ”حكمة بالغة” على فرض نظيره الأمريكي دونالد ترامب رسوم على دخول السلع المكسيكية إلى الولايات المتحدة.

ودعا أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المكسيكيين إلى الوحدة للتعامل مع هذا التحدي.

وأفاد لوبيز أوبرادور بأنه يعتقد أن ترامب سيدرك في الوقت المناسب أن التهديد بفرض رسوم ليس الطريقة المناسبة لتسوية القضية وأكد أن المكسيكيين متحدون وراء حكومته.

كما صرح بأن وزير خارجيته مارسيلو إيبرارد سيزور واشنطن بهدف إقناع الحكومة الأمريكية بأن إجراءات ترامب ليست في مصلحة أي من البلدين.

وأعلن ترامب أنه سيفرض في العاشر من يونيو رسوما جمركية على المكسيك بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة، ودعا ترامب نظيره المكسيكي إلى أن “يفعل أخيرا ما يجب فعله” لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة.

المصدر: رويترز