الولايات المتحدة – من الأسلم القول بأن Steam هي واحدة من أكثر منصة توزيع الألعاب إستخدامًا على نطاق واسع في الوقت الراهن، وبالتالي هناك العديد من المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الخدمة ليس فقط للعب، ولكن للبقاء على إتصال مع أصدقائهم أيضًا.

وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في البقاء على إتصال مع أصدقائهم في Steam أثناء التنقل، فنحن نحمل إليهم بعض الأنباء السارة.

في الواقع، لقد أعلنت شركة Valve اليوم أن تطبيق Steam Chat أصبح متاحًا الآن على منصتي الأندرويد و iOS. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن هذا التطبيق من قبل، فهو تطبيق تم إصداره لأول مرة في العام الماضي على الحواسيب الشخصية. ومع ذلك، فقد قررت شركة Valve الآن توفير هذا التطبيق للأجهزة المحمولة كذلك حتى تتمكن من التواصل مع أصدقائك على Steam.

ووفقا لشركة Valve، فقد صرحت بالقول : ” نحن نعمل بالفعل على إضافة تحسينات لتطبيق Steam Chat، بما في ذلك الدردشة الصوتية. مع إنتقال Steam Chat إلى تطبيق منفصل، سيرى تطبيق Steam Mobile الأصلي ترقيات مهمة تركز على تأمين الحسابات. تشمل خططنا خيارات Steam Guard أفضل للمساعدة في تسجيل الدخول بأمان إلى حساب Steam الخاص بك، مثل رموز QR Code وتسجيل الدخول بلمسة واحدة، وتحسين تجربة التنقل في التطبيق “.

التطبيق متاح للتحميل مجانًا ويمكن العثور عليه على متجري iTunes App Store و Google Play Store. سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف سيكون معدل تبني تطبيق Steam Chat، ولا سيما عندما تكون هناك منصات ذات شعبية أكبر مثل Discord.

رويترز