ألمانيا – قدمت زعيمة “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” في ألمانيا (يسار وسط)، أندريا ناليس، الأحد، استقالتها بعد الاخفاق في انتخابات البرلمان الأوروبي التي انتهت الأحد الماضي.

وجاءت النتائج عكس استطلاعات الرّأي التي أظهرت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيحافظ على نسب التأييد المتزايدة له، مقابل تراجع تأييد المواطنين لحزب الخضر وحزب البديل لأجل ألمانيا الشعبوي المناوئ للاتحاد الأوروبي.

وقالت ناليس في بيان، الأحد، إنها تريد “الوضوح” بعد طرح أسئلة في الأسابيع الأخيرة حول قدرتها على قيادة الحزب، مما أظهر أنها تفتقر إلى الدعم الكافي.

وأضافت أنها ستتنحى عن منصبها كرئيسة للحزب وزعيم كتلته البرلمانية، لضمان انتخاب خليفة لها “بطريقة منظمة”.

وتولت ناليس رئاسة الحزب الاشتراكي في أبريل/ نيسان 2018.

وحصل “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” الذي يعد أعرق الأحزاب الألمانية بأسوأ هزيمة انتخابية، فلم تتعد نسبة الأصوات التي حصل عليها نسبة 15 بالمئة.

وفاز التكتل المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات الأوروبية التي جرت الأسبوع الماضي بحصوله على 28.9 في المئة من الأصوات بتراجع سبع نقاط مئوية عما حققه قبل خمس سنوات.

الأناضول