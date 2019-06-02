هولندا – تعد الدراجات الهوائية جزءا من الحياة اليومية لسكان هولندا، حيث يتعرفون عليها في الصغر ويواصلون استخدامها حتى نهاية أعمارهم.

وهولندا هي أكثر بلد بالعالم تستخدم فيه الدراجات الهوائية التي يتم تطويرها باستمرار على أشكال مختلفة، بحيث تسهل حياة المستخدم.

ويزداد الطلب في الأعوام الأخيرة بهولندا بشكل لافت على الدرجات الكهربائية، والتي يتم انتاجها بشكل خاص للمسافات البعيدة.

وبلغت مبيعات الدراجات الهوائية العام الماضي نحو مليون دراجة، لتصل عائداتها إلى 1.22 مليار يورو.

وجنت هولندا 823 مليون يورو من بين نحو 400 ألف دراجة كهربائية العام الماضي.

يقول الهولندي جان فان ليوين (52 عامًا)، وهو صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية، إنه يهتم بهذا المجال منذ أن كان صغيرًا.

وأوضح في حديث للأناضول، أنه في الماضي كانت هناك دراجات تستخدم للسباق والرياضة، أما اليوم فقط تنوعت كثيرًا وأصبح من السهل استخدامها.

بدوره قال رينس سترويك، إنه يركب الدراجة الهوائية منذ أن كان في سن الخامسة.

وأكّد أنه يفضل الدراجة الهوائية للذهاب إلى السوق بسبب مشاكل المرور ومواقف السيارات.

أمّا ويم ناس، فقال إنه تعلم ركوب الدراجة الهوائية في سن السادسة، وإنه يستخدمها للذهاب إلى العمل منذ 20 سنة.

سوزان حيدرة، قالت بدورها إنها تحب استخدام الدراجات الهوائية التي تعلمت ركوبها في سن الثالثة.

الأناضول