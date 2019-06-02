سوريا – تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية فجر اليوم الأحد استهدفت بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفرت عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود سوريين بجروح.

ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة 03:22 من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل.. وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق”.

وأضاف المصدر أنه “في تمام الساعة 04:10 فجرا جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة إلى بعض الخسائر المادية”.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه أغار الليلة الماضية على عدة مواقع داخل سوريا ردا على إطلاق قذائف سورية في وقت سابق على منطقة جبل الشيخ، وتم تفعيل المضادات الجوية الإسرائيلية خلال الغارات بعد إطلاق قذائف مضادة للطائرات من قبل الجيش السوري.

المصدر: RT + سانا