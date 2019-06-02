أديس أبابا – بحث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الأحد، بالقصر الرئاسي في العاصمة أديس أبابا، مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، وصل فرماجو، مع وفد مرافق له، إلى مطار بولي بأديس أبابا، ليبدأ زيارة رسمية لإثيوبيا (غير محددة المدة).

ونقلت إذاعة “فانا” المحلية، عن مكتب رئيس الوزراء، أن “آبي أحمد وفرماجو، بحثا بالقصر الرئاسي، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال السلام والأمن الإقليميين”.

ومارس/ آذار الماضي، زار فرماجو، إثيوبيا وبحث التكامل الاقتصادي بالقرن الإفريقي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استضافت إثيوبيا قمة ثلاثية جمعت آبي أحمد ورئيس الصومال، ورئيس إريتريا، أسياس أفورقي.

وتأتي مساعي تعزيز التعاون الإقليمي بعد إعلان “السلام والصداقة”، بين أديس آبابا وأسمرة، في 9 يوليو/ تموز 2018، منهيا الحرب بين البلدين.

الأناضول