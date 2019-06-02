العراق – أعلنت شركة البصرة للنفط العراقية المملوكة للدولة، ان شركة “إكسون موبيل” الأمريكية ستباشر أعمالها في حقل نفطي بالبصرة، اعتبار من اليوم الأحد.

وقالت شركة نفط البصرة، في 12 من مايو/أيار المنصرم، إن 30 موظفا من شركة إكسون موبيل، انسحبوا من حقل نفطي في البصرة، باتجاه مكاتب الشركة في دبي، لأسباب أمنية احترازية.

وذكرت الشركة في بيان لها امس، إن “شركة (إكسون موبيل) ستباشر بالعودة إلى مكاتبها في البصرة ابتداءً من اليوم الأحد 2 حزيران وفقاً لتأكيدات الشركة”.

وأشارت أن “إدارة الفعاليات الميدانية كافة لحقل غرب القرنة 1 طوال مدة انتقال موظفي شركة (إكسون موبيل) إلى مكاتب الشركة في دبي كانت تتم من قبل ملاكات شركة نفط البصرة بالكفاءة والجودة المطلوبة”.

والشهر الماضي، قال الغضبان، إن بلاده طمأنت الشركات الأجنبية بأن جميع المواقع النفطية في البلاد آمنة، مؤكدا أن المنشآت في عموم البلاد تخضع لحماية قوات الأمن.

وقالت واشنطن إنها تخشى من أن يشّن وكلاء إيران، وهي فصائل شيعية مسلحة، هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في العراق.

الأناضول