ليبيا – رأى قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش اللواء إدريس مادي أن التدخل التركي بدعم الميليشيات هدفه رفع معنويات المسلحين أكثر منه تغيير في موازين القوة.

اللواء مادي أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس السبت إلى أن الدعم التركي يكشف حقيقة الميليشيات المتطرفة في ليبيا والدول الداعمة لها ما سيساعد في تغيير مواقف بعض الدول الغربية الداعمة لحكومة الوفاق.

ولفت عضو قائد المنطقة العسكريبة الغربية إلى أن الخبراء الأتراك يتولون تدريب الميليشيات المسلحة على المدرعات التركية المهربة إلى طرابلس ، موضحاً أن عدد من المسلحين الليبيين كانوا سينتقلون إلى تركيا للتدريب على المدرعات هناك،مضيفاً :”لكن أراد الله فضحهم أمام دول العالم”.