بطالة السعوديين تهبط إلى 12.5 بالمئة في الربع الأول 2019

بطالة السعوديين تهبط إلى 12.5 بالمئة في الربع الأول 2019

السعودية – هبط معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول 2019، إلى 12.5 بالمئة، من 12.7 بالمئة في الربع الرابع 2018 السابق له.

وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، بلغ معدل بطالة السعوديين 6.6 بالمئة للذكور، و31.7 بالمئة للإناث.

وانخفض معدل البطالة الإجمالي (سعوديون وأجانب) إلى 5.7 بالمئة، من 6 بالمئة في الربع الرابع 2018.

وبلغ عدد المشتغلين 12.77 مليون فرد، منهم 9.65 ملايين أجنبي (75.6 بالمئة)، و3.11 ملايين سعوديين (24.4 بالمئة).

وتتوقع وزارة الاقتصاد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 بالمئة العام الجاري.

يأتي انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين، في ظل خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ ثلاثة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.

وتوقعت الوزارة، أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6 بالمئة في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة.

الأناضول