أبوظبي – غلب التراجع على أداء 4 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، في وقت صعدت فيه سوقي البحرين ومسقط بنسب طفيفة، وأغلقت أسواق السعودية والإمارات أبوابها أمام المستثمرين، مع بدء عطلة عيد الفطر.

وتضررت معنويات المستثمرين اليوم بالهبوط الحاد في أسعار النفط، نهاية الأسبوع الماضي، بسبب المخاوف من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على المسكيك وهي شريك تجاري رئيس لواشنطن، ومورد مهم للخام إلى الولايات المتحدة.

ووفق حسابات “الأناضول”، أنهت عقود برنت تداولات مايو/ أيار على خسائر بنسبة 11 بالمئة لتغلق عند 64.49 دولارا للبرميل، فيما نزلت عقود الخام الأمريكي بنحو 16 بالمئة، مسجلة أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، لتغلق عند 53.41 دولارا للبرميل.

ونزلت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.59 بالمئة إلى 13690 نقطة، وسط ضغوط بيعية للمؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد العرب، نالت من أداء الأسهم الكبرى.

وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، إذ انخفض المؤشر الأول بنحو 0.21 بالمئة إلى 6229 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.11 بالمئة إلى 5725 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيس بنحو 0.18 بالمئة إلى 4745 نقطة.

وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض هامشي بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1806 نقطة، على إثر تراجع أسهم “الإقبال للاستثمار” بنسبة 0.83 بالمئة و”أورانج” بنسبة 0.71 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.12 بالمئة إلى 1435 نقطة، مع ارتفاع أسهم “عقارات السيف” بنسبة 1.98 بالمئة و”البحرين للتسهيلات التجاري” بنحو 1.33 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.24 بالمئة.

فيما زادت بورصة مسقط بنسبة 0.07 بالمئة إلى 3936 نقطة، مستفيدة من صعود أسهم “جلفار للهندسة” بنسبة 2.5 بالمئة و”ريستوت للاسمنت” بنحو 1.8 بالمئة و”المها للسيراميك” بنسبة 0.53 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

البحرين: بنسبة 0.12 بالمئة إلى 1435 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 3936 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.59 بالمئة إلى 13690 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 6229 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1806 نقطة.