إسبانيا – انتزع فريق ليفربول الإنجليزي، امس السبت، بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، عقب تغلبه على مواطنه توتنهام بثنائية نظيفة.

وفيما يلي سجل الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ:

1956 :ريال مدريد الإسباني

1957 :ريال مدريد

1958 :ريال مدريد

1959 :ريال مدريد

1960 :ريال مدريد

1961 :بنفيكا البرتغالي

1962 :بنفيكا

1963 : اي سي ميلان الإيطالي

1964 :إنتر ميلان الإيطالي

1965 :إنتر ميلان

1966 :ريال مدريد

1967 :سلتيك الاسكتلندي

1968 :مانشستر يونايتد الإنجليزي

1969 :ميلان

1970 : فينورد الهولندي

1971 : أياكس امستردام الهولندي

1972 :أياكس امستردام

1973 : أياكس امستردام

1974 : بايرن ميونيخ الألماني

1975 :بايرن ميونيخ

1976 :بايرن ميونيخ

1977 : ليفربول الإنجليزي

1978 :ليفربول

1979 : نوتنجهام فورست الإنجليزي

1980 : نوتنجهام فورست

1981 : ليفربول

1982 : أستون فيلا الإنجليزي

1983 :هامبورغ الألماني

1984 :ليفربول

1985 :يوفنتوس الإيطالي

1986 :ستيوا بوخارست الروماني

1987 :بورتو البرتغالي

1988 : أيندهوفن الهولندي

1989 :ميلان

1990 :ميلان

1991 : ريد ستار بلجراد الصربي

1992 :برشلونة الإسباني

1993 :مارسيليا الفرنسي

1994 : اي سي ميلان

1995 : أياكس

1996 :يوفنتوس

1997 :بوروسيا دورتموند الألماني

1998 :ريال مدريد

1999 : مانشستر يونايتد

2000 :ريال مدريد

2001 :بايرن ميونيخ

2002 :ريال مدريد

2003 :ميلان

2004 :بورتو

2005 :ليفربول

2006 :برشلونة

2007 :ميلان

2008 :مانشستر يونايتد

2009 :برشلونة

2010 :إنتر ميلان

2011 :برشلونة

2012 :تشيلسي الإنجليزي

2013 :بايرن ميونيخ

2014 :ريال مدريد

2015 :برشلونة

2016 :ريال مدريد

2017 :ريال مدريد

2018 :ريال مدريد

2019: ليفربول

الأناضول