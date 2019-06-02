سويسرا – تباعا للعراق واليابان، أعلنت دولة ثالثة أنها تعمل على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للتخفيف من حدة التوتر بينهما في الشرق الأوسط.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو.

وذكر عميد الدبلوماسية السويسرية أنه ليس لديه أي استنتاجات بعد بشأن ما إذا كانت إيران خالفت الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015، معربا عن ثقة بلاده بأن السلطات الأمريكية ستساعد في إيجاد حل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إيران في أقرب وقت ممكن.

وذكر الوزير أن أجندة مفاوضاته مع بومبيو تضمنت، علاوة على مسألة إيران، ملفات روسيا والصين والدور الذي قد تلعبه سويسرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وهاتين الدولتين.

المصدر: RT