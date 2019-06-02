انجلترا – نشر نادي ليفربول صورة طريفة لهدافه المصري محمد صلاح، في الطائرة، خلال عودة الفريق من العاصمة الإسبانية مدريد، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويظهر في الصورة الفرعون محمد صلاح وهو يحتضن الكأس، بينما كان نائما في الطائرة، التي حطت اليوم الأحد، في مطار “جون لينون”، بمدينة ليفربول.

وأحرز النجم المصري هدف التقدم “للريدز” مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء. ومن ثم سجل زميله المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي هدف الأمان الثاني “للريدز”، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، ليقودا فريقهما للفوز على توتنهام (2-0)، في المباراة النهائية للبطولة.

كما نشر محمد صلاح صورا عبر حسابه “تويتر” مع كأس “التشامبيونز ليغ”.

المصدر: “twitter.com/lfc”