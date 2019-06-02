الإمارات العربية – أشاد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، امس السبت، برعاية السعودية القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب”.

وأضاف: “الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي”.

وتابع قائلا “بعيدا عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة، وينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي”.

وأشار في إحدى تغريداته إلى أنه “ومع نهوض الدور المركزي للسعودية تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم، مشددا في السياق على أن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد شدد في تغريدة نشرها على “تويتر” على أن “المملكة ستتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كي لا تعيق مواصلة تنمية الأوطان وتطوير المجتمعات”.

واحتضنت مكة المكرمة يوم الخميس قمتين طارئتين، عربية وخليجية، ويوم الجمعة قمة لقادة دول منظمة التعاون الإسلامي، وهي القمم التي دعت لها المملكة العربية السعودية وحضرها عشرات الرؤساء وقادة الحكومات.

المصدر: وكالات + تويتر