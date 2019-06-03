الكويت – أفادت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع الأصول الأجنبية لبنك الكويت المركزي خلال أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 3.5 بالمئة على أساس شهري، لتصل لأعلى مستوى تاريخي.

وأوضح المركزي الكويتي في النشرة الشهرية، أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغ 11.197 مليار دينار (36.9 مليار دولار) بنهاية أبريل 2019.

كانت الأصول الأجنبية للمركزي الكويتي سجلت 10.819 مليارات دينار (35.6 مليار دولار) بنهاية مارس/ آذار الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الأجنبية بنسبة 9.2 بالمئة، من 10.256 مليار دينار (33.8 مليار دولار) في أبريل 2018.

وتضمنت الأصول أرصدة نقدية وحسابات وسندات وودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 11.165 مليار دينار (36.8 مليار دولار)، إضافة للقيمة الدفترية للذهب بنحو 31.7 مليون دينار (105 ملايين دولار).

واستفادت الكويت من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، مما ساعدها في دعم الاحتياطي الأجنبي وتحقيق فائض بالموازنة العامة بقيمة 6 مليارات دولار خلال فترة الـ 11 شهرا الأولى بالعام المالي المنتهي في مارس/ آذار الماضي (2018-2019.)

الأناضول