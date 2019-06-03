مصر – نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية جديدة من فئة 500 و1000 جنيه.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية من فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تماما بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن ‏إصدار أوراق النقد الجديد يخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيرا إلى أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، قائلا إن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليا ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.

المصدر: الشروق