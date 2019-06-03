الرئيس الألماني يهنئ المسلمين في بلاده بعيد الفطر

الرئيس الألماني يهنئ المسلمين في بلاده بعيد الفطر

ألمانيا – هنأ الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير، الإثنين، المسلمين القاطنين في بلاده، بحلول عيد الفطر السعيد.

وقال شتاينماير في رسالة وجهها بهذه المناسبة: “أنا سعيد لأن رمضان والصيام جزء من الحياة المشتركة في ألمانيا”.

وأكد أن الدساتير الألمانية تكفل الحريات الدينية للجميع، وتضمن ممارسة الشعائر والطقوس الدينية لكافة المواطنين في عموم ألمانيا.

وتابع قائلا: “أتعهد بأننا سنتصدى للغة الكراهية والعداء للمهاجرين المسلمين، فالدساتير الألمانية تحترم الحريات الدينية”.

ولفت إلى أن شهر رمضان ساهم في توحيد وتقريب المواطنين، مبينا أن المسلمين والمسيحيين واليهود، “يؤمنون بإله واحد رحيم”.

الأناضول