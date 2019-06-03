ليبيا – قال رئيس الرئاسي فائز السراج، إن قوات الوفاق تتقدم بشكل مستمر بكل محاور القتال في طرابلس حسب زعمه ، مبيناً بأنهم يدافعون عن مدينتهم وأنهم سينتصرون حسب قوله.

السراج وصف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “السهرة” الذي يذاع على قناة ليبيا لكل الاحرار في وقت مبكر اليوم لاثنين الوضع في طرابلس بـ”سحابة صيف ستمر” ، مبيناً بأن على الليبيين أن يتذكروا بأن ما يحدث هو ثمن الديمقراطية وثمن الدولة المدنية.

وأوضح رئيس الرئاسي ، أن الحكومة تعمل بكل جد لتخفيف المعاناة عن النازحين، وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً صرف مبالغ مالية لبعض البلديات لمساعدتها في تخفيف أزمة النزوح حسب قوله..