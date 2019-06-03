السعودية – أوضحت وحدة الإحصاء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن التوسعة السعودية الثانية استقبلت أكثر من 7 ملايين شخص ما بين معتمر ومصل وزائر منذ بداية شهر رمضان.

وذكر مدير وحدة الإحصاء المهندس فارس المسعودي، أن رصد أعداد قاصدي المسجد الحرام يتم بواسطة حساسات تقنية حديثة (sensors) ومتطورة.

وأضاف أن مجموع الحساسات الموجودة في التوسعة الثانية عددها 44 حساسا تقنيا.

وأكد المسعودي أن معرفة أعداد الدخول والخروج من الأبواب تساعد في وضع الخطط التشغيلية وتطوير منظومة العمل ومعرفة الجهات الأكثر كثافة بالزوار والمعتمرين، والمساعدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة من الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام.

المصدر: صحيفة “الرياض” السعودية