ليبيا – دان عضو مجلس النواب فرج الشلوي التفجيرات الارهابية أمام مقر إحدى سرايا القوات المسلحة بمدينة درنة.

الشلوي رجح في تصريحات خاصة لموقع “المختار العربي” أمس الأحد أن يكون السبب الرئيسي في هذا الهجوم هو الإنتقام لأن الاستهداف طال مقر كتيبة “سليمان بولهطي” وهي الكتيبة التي القت القبض على الإرهابي المصري “هشام العشماوي”.

يشار إلى أن هذه الهجمات الارهابية تأتي بعد تسليم القوات المسلحة لأمير تنظيم المرابطون الارهابي المصري هشام عشماوي إلى جمهورية مصر والذي كان يتخد من مدينة درنة قاعدة انطلاق لعملياته الارهابية في مصر وليبيا.