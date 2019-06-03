ليبيا- قال قائد محاور عين زارة بمعركة طرابلس التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري إن القوات المسلحة تصدت لمحاولة التفاف للميليشيات.

اللواء المنصوري أكد في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أن الجيش قضى على محاولة تقدم الميليشيات بمحور عين زارة وطريق المطار وخلة الفرجان.

وأوضح اللواء المنصوري أن الجيش أجبر الميليشيات على التراجع وسيطر على دبابة ودمر 6 سيارات مسلحة تابعة لها في محور وادي ربيع.

وأشار قائد محاور عين زارة إلى أن القوات قضت أيضا على عدد كبير منهم في محاور الخلة والمطار ووادي الربيع.