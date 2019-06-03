السعودية – ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعدما أدت تطمينات سعودية لوقف الخسائر، التي منيت بها الأسواق الأسبوع الماضي، في الوقت الذي صعدت فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وذكرت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أن المنظمة وروسيا ستواصلان إدارة إمدادات الخام العالمية لتجنب وجود فائض.

ونقلت صحيفة “عرب نيوز” عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله: “سنفعل ما هو ضروري للحفاظ على استقرار السوق بعد يونيو. بالنسبة لي يعني هذا خفض المخزونات من مستوياتها الحالية المرتفعة”.

وبحلول الساعة 10:26 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود مزيج “برنت” عند 62.48 دولار للبرميل، بانخفاض 0.79% مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.84%.

وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى إنترفاكس إنرجي في لندن: “تفضيل السعودية للاستمرار في التزام خفض إنتاج (أوبك+)، أو حتى تعميقه، قدم أيضا الدعم للأسعار”.

وأضاف: “على الرغم من ذلك، فإن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك سيكبح مكاسب الأسعار في الفترة التي تسبق اجتماع أوبك+ (المزمع عقدة في أواخر يونيو)”.

المصدر: “رويترز”