بورصة موسكو عند أعلى مستوى على الإطلاق

بورصة موسكو عند أعلى مستوى على الإطلاق

موسكو – سجلت بورصة موسكو، الاثنين، مستويات هي الأعلى على الإطلاق، حيث تجاوز مؤشرها “MICEX” مستوى الـ2700 نقطة، وذلك بفضل ارتفاع سهم شركة الطاقة الروسية “غازبروم” بأكثر من 10%.

وبحلول الساعة 14:37 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر “MICEX” للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.16% إلى 2722.97 نقطة، فيما صعد “RTS” للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.98% إلى 1312.63 نقطة.

وجاء الارتفاع بفضل قفزة في سهم عملاق الغاز الروسي “غازبروم”، الذي صعد خلال التداولات بأكثر من 10%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2011.

كذلك ارتفع خلال تعاملات اليوم سهم شركة “أيروفلوت” بنسبة 2.8%، وسهم المصرف الروسي “سبيربنك” بنسبة 1.1%، وسهم شركة الطاقة “نوفاتيك” بنسبة 1.8%.

المصدر: “إنترفاكس”