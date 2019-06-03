فرنسا – تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا، الاثنين، إلى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، للمرة العاشرة تواليا بفوزه على الألماني يان-لينارد شتروف بثلاث مجموعات نظيفة.

وأنهى دجوكوفيتش اللقاء لمصلحته بنتجة 6-3 و6-2 و6-2 ليصبح أول لاعب في تاريخ رولان غاروس يصل إلى الدور ربع النهائي للعام العاشر على التوالي.

ولم يقلق الألماني المصنف 45 عالميا الذي خاض دور ثمن النهائي للمرة الأولى في مسيرته في بطولات الغراند سلام، راحة دجوكوفيتش الذي لم يخسر أكثر من أربعة أشواط في كل مجموعة، كما حصل في الأدوار الثلاثة السابقة، ليفرض نفسه في ساعة ونصف الساعة.

وتابع دجوكوفيتش مشواره نحو إحراز لقب رابع كبير تواليا، في سعيه إلى جمع الألقاب الأربعة لبطولات الغراند سلام، بعد تتويجه في ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية العام الماضي، وبطولة أستراليا المفتوحة مطلع 2019.

ويأمل الصربي المتوج بـ15 لقبا في البطولات الكبرى، بأن يكرر في رولان غاروس 2019 ما حققه في البطولة ذاتها عام 2016، حين أكمل رباعية ألقاب الغراند سلام. وبحال تمكن من ذلك، سيصبح المصنف أول عالميا، ثاني لاعب في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة مرتين في مسيرته.

وكان لقب 2016 الوحيد لدجوكوفيتش على الملاعب الترابية الباريسية.

ويلعب دجوكوفيتش في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الإيطالي فابيو فونييني المصنف 12 عالميا والفائز بدورة مونتي كارلو، والألماني ألكسندر زفيريف (خامسا عالميا).

وفي مباراة ثانية، تغلب الياباني كي نيشيكوري السابع على الفرنسي بنوا بير بنتيجة 6-2 و6-7 (8-10) و6-2 و6-7 (8-10) و7-5، في استكمال اليوم لمباراتهما التي توقفت أمس بسبب الظلام في بداية المجموعة الرابعة.

وضرب نيشيكوري الذي يخوض الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في مسيرته موعدا مع الإسباني رافايل نادال حامل اللقب والمصنف ثانيا عالميا.

المصدر: أ ف ب