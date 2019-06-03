وانضم رودريغيز (27 عاما) إلى النادي البافاري على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني عام 2017، لمدة عامين حتى 30 يونيو الحالي، مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو (46,9 مليون دولار).

ووفقا لمجلة “كيكر” الألمانية، فقد قرر بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) عدم تفعيل بند الشراء في عقد رودريغيز، مؤكدة أن مديري بايرن “اتفقوا على عدم التعاقد مع رودريغيز”.

وشابت العلاقة بين الدولي الكولومبي ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بعض الصعوبات هذا الموسم، بعدما طالب رودريغيز من مدربه منحه المزيد من الوقت داخل المستطيل الأخضر، علما أنه سجل 14 هدفا في 42 مباراة خاضها في “البوندسليغا” منذ وصوله إلى ألمانيا.

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعرب عن رغبته بانضمام النجم الكولومبي لصفوف فريقه يوفنتوس، وأنه يقوم بمحاولات لإقناع اللاعب بالقدوم إلى إيطاليا.

وعانى رودريغيز لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، بمواجهة منافسة قوية في وسط الملعب من أمثال توماس مولر وليون غوريتسكا والإسباني تياغو ألكانتارا.

ومع تضاؤل حظوظه بالعودة إلى النادي المدريدي، قالت “كيكر” إنه من الممكن أن ينتقل رودريغيز إلى الدوري الإيطالي للانضمام إلى نابولي، حيث سيلعب مجددا تحت إشراف مدرب بايرن وريال مدريد السابق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.