تركيا – دخل لوريس كاريوس، حارس ليفربول المعار إلى بشكتاش التركي، دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري الألماني.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، نقلًا عن تقارير تركية، فإنَّ نادي فيردر بريمن الألماني، مهتم بضم كاريوس هذا الصيف.

وتشير التقارير إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع جيري بافلينكا، حارس بريمن، ليكون بديلًا للبرازيلي أليسون بيكر في الموسم المقبل.

ويستهدف بريمن، التعاقد مع الحارس الألماني، تمهيدًا لرحيل بافلينكا إلى ملعب أنفيلد، ليعقد صفقة تبادلية مع ليفربول.

ويقف بشكتاش حائلًا أمام الصفقة، حيث يتبقى على نهاية إعارة كاريوس موسم آخر، ما يعني ضرورة التفاوض مع النادي التركي أولًا لتسهيل انتقال الحارس.

ومن المتوقع أن يحصل بريمن على كاريوس بالإضافة إلى 10 ملايين يورو، مقابل التخلي عن بافلينكا لصالح ليفربول.

المصدر : كووورة