الولايات المتحدة – أطلقت شركة مايكروسوفت إصداراً جديداً من الفأرة IntelliMouse الكلاسيكية لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الفأرة Pro IntelliMouse الجديدة تمتاز بتصميم عملي ومريح وتشتمل على مستشعر بصري متطور.

وتعمل الفأرة Pro IntelliMouse الجديدة بدقة 16000 نقطة في البوصة، وهو نفس مستوى دقة وحدات الفأرة المخصصة للألعاب حالياً، ويسري نفس الأمر على المستشعر PAW3389PRO-MS من شركة PixArt.

ويتم توصيل الفأرة الجديدة عن طريق منفذ USB، وتمتاز بتصميمها العملي المريح، ولا يمكن استعمالها إلا باليد اليمنى، نظراً لوجود زرين إضافيين على الجانب الأيسر، كما تعمل طارة التمرير المدمجة بشكل رأسي فقط، وهي قابلة للنقر عليها، وبالتالي فإن فأرة مايكروسوفت الجديدة تشتمل على خمسة أزرار بشكل إجمالي.

وأعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق Pro IntelliMouse الجديدة باللون الفاتح والداكن في الأسواق العالمية اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل بسعر يبلغ 60 دولاراً.

رويترز