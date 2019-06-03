كندا – إذا كنت تشعر بالتعب المستمر، وتواجه بعض المشكلات الصحية نتيجة العادات اليومية الخاطئة، فينصح بتجربة هذه الحيلة لمدة شهر، وهي شرب الماء يومياً على الريق، وسوف تلاحظ بعض التغيرات الإيجابية التي تحدث في جسمك.

فوائد شرب الماء على الريق إليك أبرز الأمور التي ستحدث في جسمك عندما تعتاد على شرب الماء يومياً على الريق.

1-الشعور بالإنتعاش والحيوية بعد بضعة أيام من الإنتظام على شرب كوب ماء يومياً على الريق، سوف تشعر بالنشاط والحيوية، ويقل الإحساس بالنعاس الصباحي، حيث أن الجسم يتخلص من السموم التي تسبب الشعور بالتعب والإرهاق يومياً.

2-تحسن التمثيل الغذائي في الجسم هذه الممارسة ستقلل شعورك بالجوع على مدار اليوم، كما أنها ستساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وبالتالي تحسين الهضم وتقليل الشعور بالإمساك حتى بعد تناول مختلف الأطعمة.

3-المساعدة في إنقاص الوزن بالإضافة إلى قلة الشعور بالجوع، تساعد الماء في تخفيض الوزن بصورة ملحوظة، حيث أن أطباء التغذية والتخسيس يلزمون الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على الإكثار من شرب الماء يومياً وخاصةً على الريق.

4-تقليل الشعور بحرقة المعدة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء المستمر، فسوف يتلاشى هذا الشعور تدريجياً عند الإنتظام على شرب الماء يومياً على الريق. وبالتالي لن تكون هناك حاجة لتناول العلاجات الخاصة بحرقة المعدة.

5-إستعادة نضارة البشرة تساعد الماء في ترطيب البشرة وتخليص الجسم من السموم التي تسبب ظهور الحبوب والمشكلات المختلفة بالجلد. أما مع شرب الماء يومياً، فسوف تبدو البشرة أكثر شباب وحيوية وتتأخر فرص الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

6-زيادة قوة ولمعان الشعر يساعد شرب الماء على الريق في زيادة قوته وإنخفاض التلف والتقصف الذي يظهر فيه، كما أنه يستعيد حيويته ولمعانه بصورة ملحوظة.

7-تقليل فرص الإصابة بعدوى المسالك البولية تعتبر الماء من أفضل العلاجات التي تخفض إحتمالية الإصابة بالتهاب المسالك البولية لأنها تحافظ على نظافة الجسم وتنقيه من البكتيريا والميكروبات.

8-عدم الإصابة بالأمراض لفترات طويلة هذه العادة البسيطة تساهم في تحسين وظائف الجهاز المناعي بالجسم، وبالتالي الوقاية من مختلف الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم،فمع شرب الماء يومياً على الريق سوف تقل الحاجة إلى تناول الأدوية.

كيف يمكن الحصول على كافة الفوائد السابقة؟ لتحصل على الفوائد السابقة، عليك القيام بالخطوات التالية: تذكير نفسك بشرب الماء:

لن يكن الأمر صعباً، فيمكن عمل تذكير على الهاتف الذكي بشرب الماء يومياً في موعد الإستيقاظ. شرب المقدار المحدد:

وينصح بشرب 4 أكواب ماء يومياً على معدة فارغة، وإن كان الأمر صعباً في البداية، فيمكن أن تشرب كوب ماء واحد يومياً وتزيد الكمية بمرور الوقت.

عدم تناول الطعام لمدة 45 دقيقة: وذلك بعد شرب الماء، وعقب هذه المدة، يمكنك تناول إفطارك بصورة طبيعية.

عدم تناول الأطعمة الضارة بين الوجبات: والإكتفاء بالفواكه والخضروات والسوائل المفيدة فقط في حالة الشعور بالجوع، بالإضافة إلى شرب الماء بقدر المستطاع.

إتباع حمية غذائية صحية: فهذا يساعد كثيراً في تحقيق أقصى فائدة من هذه العادة، حيث أن الأطعمة الضارة تؤدي للعديد من المشكلات الصحية وتعيق الحصول على الفوائد السابقة.

متى يمكن الحصول على نتيجة أمثل؟ عادةً ما تشعر بتحسن كافة الأمور السابقة بعد 30 يوم من شرب الماء يومياً على الريق، وخاصةً إذا كنت تعاني من مشكلات صحية تتعلق بالمعدة مثل الإلتهابات أو الإمساك.

وكالات