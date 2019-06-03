مصر – حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج “عايشة شو” تحدثت فيه عن مسلسلها “حدوتة مرة” وأسباب انتقاده، وخلافها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وسألت مقدمة البرنامج عايشة عثمان ضيفتها: “من قائل جملة (أتمنى أن غادة عبد الرازق تركز في مسلسلها اللي محدش شافه)، لترد غادة أنها لا تعرف من قائل هذه الجملة لكن هناك أشخاص كثيرون يقولون هذا الكلام، على الرغم من أنها جملة متناقضة فإذا كان لا أحد يشاهد أعمالها لماذا يهتمون بذكر اسمها.

ثم عرضت عبر الشاشات صورة لهيفاء وهبي، لتؤكد غادة أنها لا تعرف سبب الخلاف معها، موضحة أنها لم تتحدث عنها من قبل، وأنها لا تقول رأيها في أي عمل لأي زميل، لأنها ليست في موقف الحكم على أي شيء، وإذا عبرت عن رأيها في أي مسلسل لن تقوله في برنامج أو تصريحات صحافية بل في منزلها.

وتوقعت غادة أن يكون هناك شخص ما أوصل كلاماً خاطئاً لهيفاء، مؤكدة أنها لم تتحدث عنها أو عن المسلسلات التي قدمتها ولم تحكم على اختياراتها.

وسائل اعلام مصرية