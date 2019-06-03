العراق – أعلنت وزارة النفط، أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر من مئة وعشرة ملايين برميل، مضيفةً أن الإيرادات بلغت ما يزيد على سبعة مليارات دولار من تلك الصادرات.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر/مايو آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت اكثر من مئة وستة ملايين برميل.

وأضاف جهاد، أن صادرات حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة ما يقرب من تسعمئة ألف برميل.

وأشار جهاد، إلى أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ثلاثة ملايين وسبعمئة واثنين وخمسين مليون برميل، مبينا أن المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة بلغ ثلاثة ملايين وثلاثمئة وثلاثين ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي مئة واثنين ألف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة نحو تسعة وعشرين ألف برميل.

المصدر : مكتب اعلام وزارة النفط