تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء منظومة “إس-400” الدفاعية الروسية.

وقال في تصريح أدلى به للصحفيين، عقب أدائه صلاة عيد الفطر في مسجد تشامليجا بمدينة اسطنبول اليوم الثلاثاء، “لدينا اتفاقية أبرمناها (مع الجانب الروسي) ونحن مصممون عليها، ولا رجعة عن اتفاقية شراء منظومة إس-400 الدفاعية”.

وأعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة “باتريوت” (الدفاعية الأمريكية)، “إذا تلقينا عرضا جيدا على غرار العرض الروسي المتعلق بصواريخ إس-400”.

وتابع قائلا: “لكن للأسف لم يأتنا عرض من الجانب الأمريكي بخصوص “باتريوت”، وأساس الربح المتبادل في التجارة الدولية أمر ضروري لكل دولة، وفي حال عدم تحقق هذا الأمر فإننا لسنا مجبرين على شراء أي شيء”.

المصدر: الأناضول